Новости часа: ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота с высокоточным ракетным оружием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Россияне не пострадали в ходе конфликта в Нигере. Об этом сообщил МИД РФ.

Спортивные объекты построят на месте недостроенного торгово-офисного центра в Москве. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.