Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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14:15

Политика

Новости часа: ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ

Новости часа: ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота с высокоточным ракетным оружием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Россияне не пострадали в ходе конфликта в Нигере. Об этом сообщил МИД РФ.

Спортивные объекты построят на месте недостроенного торгово-офисного центра в Москве. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

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