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Новости часа: ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота с высокоточным ракетным оружием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
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