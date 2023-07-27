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Происшествия

Машина такси перевернулась на северо-востоке Москвы

Машина такси перевернулась на северо-востоке Москвы

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Автомобиль такси перевернулся на Гостиничной улице в Москве. Очевидцы опубликовали видео последствий в соцсетях.

Судя по кадрам, водитель такси на большой скорости пытался преодолеть перекресток, но задел автомобиль каршеринга. В итоге машина перевернулась, вылетела на тротуар и повалила дорожный знак. При этом внедорожник каршеринга почти цел – разбит только передний бампер. Информация о пострадавших уточняется.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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