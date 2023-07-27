Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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13:30

Политика

Новости часа: СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае

Новости часа: СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае

Езда полыхающего грузовика по якутскому селу попала на видео

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 на Алтае

Новости часа: шесть человек погибли при падении вертолета Ми-8 в Алтае

Более сотни нелегальных мигрантов задержали в Москве

Более 40 человек погибли в результате лесных пожаров в странах около Средиземного моря

МЧС подтвердило крушение вертолета Ми-8 на Алтае

В аэропорту Внуково обнаружили контрабанду бриллиантов

Чрезвычайное положение объявили на юго-востоке Греции из-за пожаров

В Греции раскритиковали власти за неэффективную борьбу с пожарами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае. Об этом сообщило ведомство.

Запад чинит препятствия РФ в поставках зерновых в Африку и обвиняет при этом Россию. Об этом заявил Владимир Путин.

Дорожную связку Северного и Северо-Восточного округов Москвы запустят осенью 2023 года. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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