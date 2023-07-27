13:30Политика
Новости часа: СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае. Об этом сообщило ведомство.
Запад чинит препятствия РФ в поставках зерновых в Африку и обвиняет при этом Россию. Об этом заявил Владимир Путин.
Дорожную связку Северного и Северо-Восточного округов Москвы запустят осенью 2023 года. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.