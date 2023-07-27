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Новости часа: шесть человек погибли при падении вертолета Ми-8 в Алтае
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть человек погибли и семь пострадали при падении вертолета Ми-8 в республике Алтай. Об этом сообщает МЧС.
Россия поддерживает включение Африканского союза в работу международных организаций и рассчитывает, что союз уже в сентябре 2023 года станет полноправным членом G20. Об этом заявил Владимир Путин.
В центре Москвы ограничат движение транспорта для проведения праздника Ильин день. Об этом заявили в Дептрансе столицы.