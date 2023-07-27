Более сотни нелегальных мигрантов задержали в Москве. Это результат рейдов в рамках уголовного дела о незаконной миграции.

Обыски прошли в хостелах столицы и Химок. По данным следствия, там оформляли временную регистрацию, систематически нарушая при этом лимит койко-мест. Некоторых мигрантов заселяли в хостел, чтобы создать видимость того, что все легально, однако большая часть иностранцев жили в других местах.

С 2018 года обвиняемые заработали не менее 420 миллионов рублей. Все это время, по данным следствия, фигуранты уголовного дела платили полицейским, чтобы те их прикрывали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.