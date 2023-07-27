Более 40 человек погибли в результате лесных пожаров в странах около Средиземного моря

Более 40 человек погибли в результате лесных пожаров, которые сейчас бушуют на территории ряда стран Средиземноморья. Об этом сообщают европейские СМИ.

На материковой части Греции спасатели провели эвакуацию ряда населенных пунктов, которые расположены к северу от Афин. Там огонь распространяется на фоне сорокаградусной жары и сильного ветра. Борьба с пожарами продолжается и на греческих островах, в частности на Родосе. Накануне власти Греции объявили там режим ЧС.

Горят леса и в Италии. Наиболее сложная ситуация сохраняется на Сицилии. Накануне столбики термометров поднимались там до 47,4 градуса по Цельсию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.