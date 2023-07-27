Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

В мире

Более 40 человек погибли в результате лесных пожаров в странах около Средиземного моря

Более 40 человек погибли в результате лесных пожаров в странах около Средиземного моря

МЧС подтвердило крушение вертолета Ми-8 на Алтае

В аэропорту Внуково обнаружили контрабанду бриллиантов

Чрезвычайное положение объявили на юго-востоке Греции из-за пожаров

В Греции раскритиковали власти за неэффективную борьбу с пожарами

Новости часа: пассажирская яхта получила пробоину на берегу Крыма

Несколько тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировали в Таиланде за неделю

Новости часа: ВСУ выпустили пять ракет РСЗО по Донецку

"Московский патруль": полиция задержала мошенников, укравших 5 млн у пенсионерки

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему на подчиненного

Более 40 человек погибли в результате лесных пожаров, которые сейчас бушуют на территории ряда стран Средиземноморья. Об этом сообщают европейские СМИ.

На материковой части Греции спасатели провели эвакуацию ряда населенных пунктов, которые расположены к северу от Афин. Там огонь распространяется на фоне сорокаградусной жары и сильного ветра. Борьба с пожарами продолжается и на греческих островах, в частности на Родосе. Накануне власти Греции объявили там режим ЧС.

Горят леса и в Италии. Наиболее сложная ситуация сохраняется на Сицилии. Накануне столбики термометров поднимались там до 47,4 градуса по Цельсию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика