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Чрезвычайное положение объявили на юго-востоке Греции из-за пожаров
Чрезвычайное положение объявили на юго-востоке Греции, на всем острове Родос. Очаги возгораний не удается потушить девятый день. Ситуацию осложняют экстремальная жара выше 40 градусов и сильный ветер.
Режим ЧС дает властям возможность экстренно выделять дополнительные средства на эвакуацию и обеспечивание людей едой, предметами первой необходимости.
Из наиболее опасных районов острова вывезли уже больше 30 тысяч человек. Это самая крупная спасательная операция в истории Греции.
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