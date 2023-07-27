Чрезвычайное положение объявили на юго-востоке Греции из-за пожаров

Чрезвычайное положение объявили на юго-востоке Греции, на всем острове Родос. Очаги возгораний не удается потушить девятый день. Ситуацию осложняют экстремальная жара выше 40 градусов и сильный ветер.

Режим ЧС дает властям возможность экстренно выделять дополнительные средства на эвакуацию и обеспечивание людей едой, предметами первой необходимости.

Из наиболее опасных районов острова вывезли уже больше 30 тысяч человек. Это самая крупная спасательная операция в истории Греции.

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