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В Греции раскритиковали власти за неэффективную борьбу с пожарами

В Греции раскритиковали власти за неэффективную борьбу с пожарами

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В Греции активисты вышли на акцию за восстановление отношений с Россией. Митингующие раскритиковали власти за неэффективную борьбу с пожарами, которые в данный момент охватили часть страны.

Правительство призывают обратиться за помощью к Москве, ссылаясь на то, что российский самолет Бе-200 может сбросить 12 тонн воды за несколько секунд. По словам протестующих, власти предпочитают спалить всю страну, лишь бы не нарушать санкции ЕС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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