Следователи возбудили уголовное дело после обрушения штукатурки в детсаду Подмосковья

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

По ее словам, в результате инцидента в детсаду пострадали трое детей. Следователями провели осмотр места, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, а также истребована необходимая документация. Планируется назначение экспертиз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

