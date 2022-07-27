На севере Москвы сбили велосипедиста. ДТП произошло на пешеходном переходе на перекрестке улиц Фестивальной и Ляпидевского.

Момент ДТП зафиксировала камера в одной из проезжавших мимо машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.