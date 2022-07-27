Землетрясение произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Филиппинах. Эпицентр находился на глубине 17 километров. Ближе всего к нему оказался город Тайум с населением 15 тысяч человек. Там разрушены здания, на дорогах образовались огромные трещины. На данный момент сообщается об одном погибшем.

В индийском городе Джодхпур на улицах забили водопады. Мощный поток уносил вниз по улицам автомобили и другую технику. Затопило городской железнодорожный вокзал.

К сильнейшим потопам в центральном регионе страны привели ливни, которые начались накануне. Улицы практически превратились в реки.

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