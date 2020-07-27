Площадь пожара в женском СИЗО-6 в Москве выросла до 50 "квадратов"

Площадь пожара в женском СИЗО-6 в Печатниках составила 50 квадратных метров. Для тушения используют "Кобру" – особый комплекс для подачи воды в помещения при сильном задымлении.

По данным спасателей, огонь распространился по подвальному этажу, где хранились матрасы и постельное белье. В пресс-службе московского управления ФСИН сообщили, что из здания эвакуировали всех заключенных. Их временно размести в соседних корпусах. Информации о пострадавших нет.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание – пока это основная версия. В прокуратуре начали проверку того, как в СИЗО соблюдались правила противопожарной безопасности. Из-за происшествия движение в районе Шоссейной улицы было ограничено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.