В Химках нашли тело мальчика, выпавшего из катера

Тело пятилетнего мальчика, выпавшего из катера, нашли в канале имени Москвы в Химках. Эту информацию подтвердили в МЧС. Поиски ребенка продолжались около пяти часов.

По данным следствия, катер столкнулся с бетонными берегами, а за штурвалом, по предварительной информации, находился отец мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта.

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