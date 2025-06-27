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27 июня, 18:15

Происшествия

В Химках нашли тело мальчика, выпавшего из катера

В Химках нашли тело мальчика, выпавшего из катера

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Тело пятилетнего мальчика, выпавшего из катера, нашли в канале имени Москвы в Химках. Эту информацию подтвердили в МЧС. Поиски ребенка продолжались около пяти часов.

По данным следствия, катер столкнулся с бетонными берегами, а за штурвалом, по предварительной информации, находился отец мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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