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27 июня, 17:15

Происшествия

В Химках возбудили уголовное дело после падения ребенка с катера

В Химках возбудили уголовное дело после падения ребенка с катера

В Химках ребенок оказался в воде без спасательного жилета

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В Химках возбуждено уголовное дело после того, как пятилетний мальчик выпал за борт катера на канале имени Москвы. Поиски ребенка продолжаются уже более двух часов. Как сообщили следователи, ребенок находился на катере без спасательного жилета. За штурвалом судна, по предварительным данным, был отец мальчика.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, капитан катера не справился с управлением при совершении маневра, после чего ребенок оказался за бортом. Судно столкнулось с бетонными берегами канала. На месте происшествия работают инспекторы ГИМС, спасатели "Химспас", водолазная группа и психологи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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