В Химках ребенок оказался в воде без спасательного жилета

На канале имени Москвы в районе Химок идут поиски пятилетнего мальчика. Ребенок выпал за борт катера и оказался в воде без спасательного жилета. По предварительным данным, инцидент произошел в районе Терехово.

Как пишут СМИ, капитан катера не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с теплоходом "Георгий Жуков". Сейчас на месте работают водолазы и кризисные психологи.

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