Студент академии музыки имени Гнесиных пришел на экзамен с пневматическим пистолетом

Студент Российской академии музыки имени Гнесиных пришел на экзамен с пневматическим пистолетом, ножом и перцовым баллончиком. Молодой человек зашел в кабинет проректора и распылил слезоточивый газ.

Злоумышленника вовремя остановили охранники учебного заведения. Через несколько минут к зданию приехали правоохранители. Они задержали нарушителя, который позже объяснил свой поступок личной неприязнью к проректору. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.