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27 июня, 14:15

Происшествия

Студент академии музыки имени Гнесиных пришел на экзамен с пневматическим пистолетом

Студент академии музыки имени Гнесиных пришел на экзамен с пневматическим пистолетом

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Студент Российской академии музыки имени Гнесиных пришел на экзамен с пневматическим пистолетом, ножом и перцовым баллончиком. Молодой человек зашел в кабинет проректора и распылил слезоточивый газ.

Злоумышленника вовремя остановили охранники учебного заведения. Через несколько минут к зданию приехали правоохранители. Они задержали нарушителя, который позже объяснил свой поступок личной неприязнью к проректору. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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