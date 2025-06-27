Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 11:30

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В Москве задержали последователя блогера Алекса Лесли

В Москве задержали последователя блогера Алекса Лесли

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В Москве задержали одного из последователей блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), который пропагандирует грубые и настойчивые методы знакомства с женщинами. Молодой человек принимал участие в съемках скандальных роликов.

Задержанный оказался уроженцем Тульской области 1993 года рождения. В ближайшее время его допросят следователи. После серии домогательств в центре Москвы в полицию обратились несколько девушек, среди пострадавших есть несовершеннолетняя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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