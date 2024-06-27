Пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке в Дмитровском ГО

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на строительном рынке, расположенном на территории Дмитровского городского округа. По данным МЧС, огонь распространился на 600 квадратных метров.

Возгорание произошло на Рогачевском шоссе. Пламя охватило торговые павильоны, в которых хранились строительные материалы, в том числе горючие и лакокрасочные вещества.

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