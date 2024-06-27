Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 16:15

Происшествия

В НИИ неотложной детской хирургии рассказали о состоянии пострадавших в Севастополе детей

В НИИ неотложной детской хирургии рассказали о состоянии пострадавших в Севастополе детей

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Двоих детей, которых перевезли после атаки на Севастополь в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сняли с аппаратов ИВЛ. По словам медиков, в течение семи дней их состояние стабилизируется и детей переведут в общие отделения.

Всего в институт доставили пятерых пациентов с минно-взрывными и осколочными ранениями. По данным на 27 июня, в больницах остаются 66 пострадавших при обстреле Севастополя, 22 пациента продолжают лечение в федеральных центрах и больницах Москвы. Состояние девяти пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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