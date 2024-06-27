Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 14:45

Происшествия

Автоэксперт прокомментировал ситуацию с испорченной машиной в Отрадном

Автоэксперт прокомментировал ситуацию с испорченной машиной в Отрадном

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Автомобиль Porsche солиста рок-группы "Три дня дождя" залили краской в Отрадном

В подмосковном поселке Отрадное залили краской Porsche солиста рок-группы "Три дня дождя" Глеба Викторова. Причина связана с регулярной неправильной парковкой. Известно, что Викторов оставлял свою машину на тротуаре так, что пешеходы не могли пройти.

Автоэксперт прокомментировал, что в случае неправильной парковки водители привлекаются на общих основаниях к административной ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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