Автоэксперт прокомментировал ситуацию с испорченной машиной в Отрадном

В подмосковном поселке Отрадное залили краской Porsche солиста рок-группы "Три дня дождя" Глеба Викторова. Причина связана с регулярной неправильной парковкой. Известно, что Викторов оставлял свою машину на тротуаре так, что пешеходы не могли пройти.

Автоэксперт прокомментировал, что в случае неправильной парковки водители привлекаются на общих основаниях к административной ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

