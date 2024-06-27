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27 июня, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в сошедшем с рельсов поезде в Коми нашли тело третьего погибшего

Новости регионов: в сошедшем с рельсов поезде в Коми нашли тело третьего погибшего

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В сошедшем с рельсов поезде в Коми нашли тело третьего погибшего, сообщили в экстренных службах. Всего в составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Пострадали до 50 человек. ЧП произошло 26 июня: девять вагонов пассажирского поезда Воркута–Новороссийск сошли с рельсов. По предварительным данным, причина аварии – размытое из-за дождей железнодорожное полотно. Возбуждено уголовное дело.

В Приморье в еще одном районе ввели режим ЧС из-за паводка. Ранее его уже вводили в Дальнереченском районе, где вода дошла до многоквартирных зданий, также подтопило свыше 150 частных домов и почти 400 участков. Из-за паводков девять населенных пунктов остались без транспортного сообщения. Спасатели организовывают лодочные переправы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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