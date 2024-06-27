27 июня, 12:15Происшествия
Погибшие в ДТП в Краснодаре не были семьей
В автомобиле, который упал с парковки краснодарского ТЦ на улицу, находилась не семья, а Екатерина Корнилова с сыном и любовником Рафаэлем Аракельяном, пишут СМИ.
Известно, что погибшая была беременна и разошлась с мужем за два дня до трагедии. Кроме того, в прессе пишут, что Аракельян делал тест на отцовство и, предположительно, из-за его результатов повздорил с Корниловой, после чего произошла авария.
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