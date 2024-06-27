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27 июня, 11:30

Происшествия

Новости регионов: пассажирский автобус врезался в фуру в Кемеровской области

Новости регионов: пассажирский автобус врезался в фуру в Кемеровской области

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В Кемеровской области пассажирский автобус на полном ходу врезался в фуру. Грузовик остановился перед участком, где дорогу ремонтировали, после чего произошло столкновение. В автобусе находились 29 человек, в том числе и дети. По последним данным медиков, пострадали 17 пассажиров, среди них – трое детей. В региональном Минздраве сообщили, что нескольким раненым потребовалась госпитализация.

Два человека погибли при аварии на железной дороге в Коми, сообщили в РЖД. Также, по данным властей, обнаружили девочку, которую считали пропавшей без вести, – она жива. Ранее девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов. В составе находились больше 200 человек. На месте инцидента продолжают работать следователи. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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