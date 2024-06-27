Новости регионов: двоих погибших обнаружили на месте схода поезда Воркута – Новосибирск

На месте схода поезда Воркута – Новосибирск нашли тела двоих погибших. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. При этом, по информации местных властей, девочка, которая считалась пропавшей без вести, найдена живой. В регионе после крупной железнодорожной аварии продолжает действовать режим ЧС.

Тем временем площадь лесных пожаров в Бурятии выросла вдвое и приблизилась к пяти тысячам гектаров. С огнем борются свыше 200 сотрудников лесоохраны и МЧС. Тайга полыхает в труднодоступных местах, поэтому к тушению привлекли авиацию. В числе основных причин пожаров, помимо неосторожного обращения с огнем, – возгорание от ударов молний.



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