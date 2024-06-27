Новости регионов: тело мужчины обнаружили на месте схода поезда в Коми

В Республике Коми под одним из сошедших с рельсов вагонов обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили следователи. Тем временем в регионе после крупной железнодорожной аварии ввели режим ЧС. По последним данным, после опрокидывания вагонов 70 человек пострадали, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Тем временем Тихоокеанский флот провел учения в Средиземном море. Экипаж ракетного крейсера "Варяг" отработал отражение атак с моря и воздуха, а также поиск и уничтожение малоразмерных скоростных целей и плавающей морской мины. Кроме того, моряки отбили атаку вражеского корабля, замаскировавшись дымовой завесой. Огонь по имитированным целям велся из корабельных пулеметов "Корд" и "Утес".

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