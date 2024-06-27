Новости регионов: режим ЧС ввели в Коми после схода вагонов поезда Воркута – Новороссийск

Режим ЧС введен в Республике Коми после аварии с пассажирским поездом Воркута – Новороссийск. ЧП произошло вечером 26 июня, тогда с рельсов сошли девять вагонов из 14. Пострадали 70 человек, семь из них – в тяжелом состоянии. Медики смогли добраться к месту аварии не сразу из-за тайги и болот вокруг. За пассажирами уцелевших вагонов выехал новый состав. Всего в поезде находились около 200 человек. Предварительной причиной происшествия назвали паводок, который размыл полотно. Как сообщают РЖД, рядом с местом ЧП обнаружили еще один размыв пути.

Тем временем еще в одном округе Приморья введен режим ЧС из-за паводка. Самая сложная ситуация отмечается в Дальнереченске, где подтоплено свыше 150 домов. Большая вода накрыла регион после сильных дождей и вызвала подъем уровня рек. Девять населенных пунктов остались без транспортного сообщения из-за переливов на дорогах. Кроме того, под водой скрылись почти 25 тысяч гектаров полей.

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