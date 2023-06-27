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Новости

27 июня, 23:00

Политика

Новости часа: женщина погибла в Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ

Новости часа: женщина погибла в Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ

Новости часа: ВСУ выпустили 33 снаряда по Донецку

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Новости часа: Лукашенко заявил, что Минск не строит лагеря для ЧВК "Вагнер"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Женщина погибла в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Авторы расследований подрыва "Северных потоков" должны информировать СБ ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Ограничения входа и выхода могут вводить на станциях столичного метро 28 июня из-за Курбан-байрама. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

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