СК выясняет причины ДТП с автобусом в Ярославле

Причины аварии с пассажирским автобусом в Ярославле в данный момент выясняет Следственный комитет. Возбуждено дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и въехал в столб. Пострадали девять человек, в том числе подросток. В областном Депздраве сообщили, что один из пассажиров госпитализирован с травмами средней тяжести. Ребенок также проходит обследование в детской больнице.

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