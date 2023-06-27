Уголовное дело возбудили по факту ДТП на трассе в Самарской области

Уголовное дело завели в Самарской области по факту крупной аварии. Об этом сообщает СК.

Там столкнулись два легковых автомобиля. В итоге шестеро погибли, восемь получили травмы, уточнили в МВД. Двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным полиции, один из водителей выехал на встречную полосу, что и стало причиной аварии. Оба автомобилиста и в прошлом нарушали правила дорожного движения. У одного – три штрафа, у другого – 11.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.