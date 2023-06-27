Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту ДТП на трассе в Самарской области

Уголовное дело возбудили по факту ДТП на трассе в Самарской области

Тяжелую технику ЧВК "Вагнер" передадут в подразделения ВС РФ

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ

Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Омске

Сбивший девочку электросамокатчик предстанет перед судом в Москве

Автомобиль без водителя въехал в остановку на севере Москвы

Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Новости часа: движение по магистралям Москвы стало свободнее с открытием новых развязок

Шесть человек погибли после столкновения минивэна и легковой машины в Самарской области

Уголовное дело о вооруженном мятеже в РФ прекращено

Уголовное дело завели в Самарской области по факту крупной аварии. Об этом сообщает СК.

Там столкнулись два легковых автомобиля. В итоге шестеро погибли, восемь получили травмы, уточнили в МВД. Двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным полиции, один из водителей выехал на встречную полосу, что и стало причиной аварии. Оба автомобилиста и в прошлом нарушали правила дорожного движения. У одного – три штрафа, у другого – 11.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика