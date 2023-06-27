Новости регионов: причиной пожара в Ростовском зоопарке назвали короткое замыкание

Эксперты назвали предварительную причину пожара в Ростовском зоопарке. Полагают, что в здании музея, где хранились сведения об истории парка, замкнуло проводку. Пламя быстро перекинулось на крышу. К моменту приезда спасателей огонь полыхал на площади 300 квадратных метров. Никто не пострадал.

Во Владивостоке прокуратура изучает видео из соцсетей о занятиях подростков на проезжей части. Их проводил тренер спортивной секции по единоборствам. На кадрах видно, как группа несовершеннолетних отжимается и делает планку прямо на дороге, по которой проезжают автомобили.



В Дагестане жителей возмутил показ дипломной коллекции студентки местного училища. Некоторые увидели в костюмах глумление над религией и традиционными ценностями. К делу даже подключилось министерство культуры.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.