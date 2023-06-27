Новости мира: пожар произошел в жилом небоскребе на севере ОАЭ

Пожар вспыхнул в жилом небоскребе в городе Аджман на севере ОАЭ. Пламя охватило 36-этажное здание практически полностью. Информации о пострадавших пока не поступало.



В Египте 13-этажное здание рухнуло в провинции Александрия. Пострадали минимум четыре человека, но поиски людей под завалами продолжаются.

Дым от мощных лесных пожаров в Канаде рассеялся над Атлантическим океаном и пришел в Западную Европу. Снимки со спутника публикует Национальная метеорологическая служба Великобритании. По их данным, дым находится высоко в атмосфере и может стать причиной ярких восходов и заходов солнца в ближайшие несколько дней.

Города Испании могут прогреться до 44 градусов. Жителей и туристов уже предупредили об экстремальной жаре. Более чем в 20 провинциях страны объявлена тревога.

Экстремально высокие температуры в настоящее время и в Саудовской Аравии, куда на Хадж прибыли свыше двух миллионов мусульман из 160 стран. Как пишут местные СМИ, это рекордный показатель после пандемии коронавируса.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.