В Будапеште обрушилась часть старого дома. Момент происшествия попал на видео. Здание на перекрестке построили в XIX веке. На кадрах видно, как по улице идут люди и едут машины.

В момент обрушения прохожие пытаются убежать, однако в результате пострадали четыре человека. Одна девушка получила тяжелые травмы позвоночника и головы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

