Машина и мотоцикл столкнулись на улице Подвойского. Из-за ДТП движение ограничено в сторону съезда на Звенигородское шоссе – машины могут проехать лишь по двум полосам из четырех.

На месте ЧП начали работать оперативные службы города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.