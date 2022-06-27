Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск – Москва подлетает к Химкам

Самолет, выполнявший рейс Мурманск – Москва и подавший сигнал тревоги, подлетает к Химкам.

Самолет подал сигнал на 9-й минуте после взлета. В Шереметьево борт должен приземлиться примерно в 16:20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

