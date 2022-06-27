Подавший сигнал тревоги самолет продолжил двигаться к Москве

Самолет Мурманск – Москва, который подал сигнал тревоги, продолжает двигаться к Москве.

Борт подал сигнал через 9 минут после вылета. В Шереметьево борт должен приземлиться примерно в 16:20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

