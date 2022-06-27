В Москве задержали предпринимателя, которого подозревают в вымогательстве денег

В Москве задержали предпринимателя, которого подозревают в вымогательстве. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения одного из кафе, где все происходило.

По предварительным данным, три года назад менеджер компании по производству и продаже одежды, обуви и сумок захотел уволиться. Руководитель пообещал рассчитать его и прекратить трудовой договор после обязательной отработки. Однако обещанные выплаты так и не пришли. Кроме того, директор вынудил работника написать долговую расписку за якобы похищенную обувь на сумму 1,2 миллиона рублей.

На протяжении трех лет бывший работодатель угрожал мужчине и членам его семьи физической расправой, требуя вернуть несуществующий долг. В марте бывший сотрудник обратился с заявлением в полицию.

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