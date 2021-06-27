Возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок на самокате

Следственный комитет займется делом об аварии с участием ребенка. Автомобиль не уступил дорогу и насмерть сбил девятилетнего мальчика.

По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.