В Германии рухнул балкон с людьми. Травмы получили девять человек. Как сообщили спасатели, это прозошло в многоквартирном доме в земле Северный Рейн-Вестфалия. Молодые люди от 21 до 24 лет большой компанией вышли на балкон второго этажа. Под ними рухнул деревянный пол. После этого они упали на балкон этажом ниже. Он не выдержал, и люди оказались на земле, причем некоторых придавило. Спасатели достали из-под завалов четырех человек. Всех пострадавших госпитализировали. Состояние одного оценивается как тяжелое.

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