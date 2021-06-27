В Индии выявили вирус с высоким уровнем летальности

Из Индии снова приходят неутешительные новости. Теперь там распространяется вирус "Нипах". Обычно он обнаруживается у летущих мышей. По оценкам ВОЗ, это одна из самых опасных в мире инфекций. Чаще всего передается людям, которые съели фрукты со слюной зараженного животного. Самое страшное, что никаких лекарств и вакцины от вируса пока не существует. А уровень летальности достигает от 40 до 75%.

В США водитель угнал грузовик, въехал на нем в дом и начал стрельбу. ЧП произошло в пригороде Бостона. Угонщик убил двух человек. Жертвами стали мужчина и женщина. Стрелка ликвидировала прибывшая полиция. Полицейский получил легкое ранение в перестрелке. По какой причине мужчина угнал грузовик и начал стрелять, неизвестно.

В Канаде сгорели еще две католические церкви. Это произошло в провинции Британская Колумбия, где проживают коренные жители страны. Деревянные церкви к приезду пожарных выгорели дотла. На прошлой неделе там же сгорели две католических церкви. Установлено, что это поджог, но виновные пока не найдены. Пожары произошли на фоне ситуации с коренными жителями. За последнее время найдены еще сотни безымянных могил на месте детского интерната для индейцев. В вЕдении церкви находилось большинство таких школ.