В Индии выявили вирус с высоким уровнем летальности

09:15
Из Индии снова приходят неутешительные новости. Теперь там распространяется вирус "Нипах". Обычно он обнаруживается у летущих мышей. По оценкам ВОЗ, это одна из самых опасных в мире инфекций. Чаще всего передается людям, которые съели фрукты со слюной зараженного животного. Самое страшное, что никаких лекарств и вакцины от вируса пока не существует. А уровень летальности достигает от 40 до 75%.
В США водитель угнал грузовик, въехал на нем в дом и начал стрельбу. ЧП произошло в пригороде Бостона. Угонщик убил двух человек. Жертвами стали мужчина и женщина. Стрелка ликвидировала прибывшая полиция. Полицейский получил легкое ранение в перестрелке. По какой причине мужчина угнал грузовик и начал стрелять, неизвестно.
В Канаде сгорели еще две католические церкви. Это произошло в провинции Британская Колумбия, где проживают коренные жители страны. Деревянные церкви к приезду пожарных выгорели дотла. На прошлой неделе там же сгорели две католических церкви. Установлено, что это поджог, но виновные пока не найдены. Пожары произошли на фоне ситуации с коренными жителями. За последнее время найдены еще сотни безымянных могил на месте детского интерната для индейцев. В вЕдении церкви находилось большинство таких школ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: