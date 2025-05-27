Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 06:30

Происшествия

В Уфе задержали курьера, укравшего у пенсионерки сейф с деньгами

В Уфе задержали курьера, укравшего у пенсионерки сейф с деньгами

Ночной дрифт во Владивостоке закончился аварией

Новости регионов: в Забайкалье вспыхнули новые лесные пожары из-за гроз

Автомобиль въехал в толпу людей в Ливерпуле

В МВД подтвердили задержание двоих подозреваемых в нападении на курьера в Москве

"Московский патруль": водитель микроавтобуса отправлен в СИЗО после ДТП на трассе М-12

"Московский патруль": в Балашихе начался судебный процесс по факту рабовладения

"Московский патруль": задержан грабитель, причастный к нападению на аптеку в Котельниках

В МВД подтвердили, что причиной стрельбы в ТиНАО была операция силовиков

Силовики могли открыть стрельбу в ТиНАО, когда ловили грабителей

В Уфе полицейские задержали курьера, который обманом получил от пожилой женщины крупную сумму. Жертвой мошенников стала 87-летняя пенсионерка. Ей позвонили якобы от имени родственницы и сообщили, что та попала в аварию и срочно нужны деньги.

Пенсионерка поверила и передала незнакомцу 150 тысяч рублей. Позже ей снова позвонили с такой же просьбой. Женщина призналась, что деньги остались только в сейфе, но открыть его не может. Тогда мошенники прислали курьера. Именно его и задержали полицейские.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика