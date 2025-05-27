В Уфе задержали курьера, укравшего у пенсионерки сейф с деньгами

В Уфе полицейские задержали курьера, который обманом получил от пожилой женщины крупную сумму. Жертвой мошенников стала 87-летняя пенсионерка. Ей позвонили якобы от имени родственницы и сообщили, что та попала в аварию и срочно нужны деньги.

Пенсионерка поверила и передала незнакомцу 150 тысяч рублей. Позже ей снова позвонили с такой же просьбой. Женщина призналась, что деньги остались только в сейфе, но открыть его не может. Тогда мошенники прислали курьера. Именно его и задержали полицейские.

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