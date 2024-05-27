27 мая, 23:55Происшествия
Новости мира: преступники в Сан-Франциско открыто совершают налеты на магазины
Преступники в Сан-Франциско объединились в большую группу и открыто совершают налеты на магазины днем. При этом никто не пытается их остановить или вызвать полицию.
На Бангладеш и индийскую провинцию Западная Бенгалия обрушился циклон "Ремаль". Из зоны удара стихии эвакуировали около миллиона человек. По прогнозам, скорость ветра может достичь 135 километров в час.
Песчаная буря пронеслась над китайской провинцией Синьцзян на северо-западе страны. Местные жители делятся кадрами, на которых видно, как порывы ветра заносят посевы слоем песка.
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