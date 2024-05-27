Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование пожара в Мытищах

Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование обстоятельств и причин пожара на штрафстоянке в Мытищах. Утром 27 мая там сгорели девять машин, повреждения получили еще три автомобиля, которые стояли на примыкающей парковке.

Очевидцы сообщили, что слышали хлопки перед тем, как начался пожар. По одной из версий, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона в одном из автомобилей.

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