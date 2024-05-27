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27 мая, 08:45

Происшествия

Новости мира: одиннадцать человек погибли в ДТП на юго-востоке Турции

Новости мира: одиннадцать человек погибли в ДТП на юго-востоке Турции

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Новости мира: 27 человек погибли из-за пожара в парке развлечений в Индии

Около 30 человек ранены и 11 погибли в ДТП на юго-востоке Турции. Как сообщают местные СМИ, пассажирский автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами и грузовиком. По предварительной версии, водитель автобуса нарушил правила обгона в условиях скользкой дороги и не успел вернуться на свою полосу.

На западе Индии сгорел один из парков развлечений. Пожар начался в игровой зоне, рядом с которой хранились тысячи литров бензина и дизельного топлива для заправки генераторов. Огонь быстро охватил всю территорию, многие посетители в панике не добрались до единственного выхода из парка. В трагедии погибли 28 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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