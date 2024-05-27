Новости мира: израильская авиация нанесла ракетный удар по лагерю беженцев в Рафахе

Израильская авиация нанесла ракетный удар по лагерю беженцев в Рафахе. В соцсетях появились видео пожара в палаточном городе. Это место ООН и США ранее объявили безопасной зоной для беженцев. Погибли не менее 30 человек.

Около 30 человек ранены и одиннадцать погибли в массовом ДТП на юго-востоке Турции. Как сообщают местные СМИ, пассажирский автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами и грузовиком. По предварительной версии, водитель автобуса нарушил правила обгона в условиях скользкой дороги и не успел вернуться на свою полосу.

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