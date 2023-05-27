ВСУ атаковали жилые кварталы в Ворошиловском районе Донецка

Донецк вновь подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Под огнем оказались жилые кварталы в Ворошиловском районе города. Разрушено несколько зданий, людям пришлось срочно эвакуироваться и перемещаться в убежища.

Также ВСУ обстреляли здание Научно-исследовательского института, оно частично обрушилось. Там погибла младшая научная сотрудница. Всего же населенные пункты ДНР за сутки обстреляли более 40 раз. Все удары пришлись на районы, где нет никакой военной инфраструктуры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.