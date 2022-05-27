Почти 20 автомобилей пострадали в аварии в Люберецком районе

Почти 20 машин пострадали в аварии в Люберецком районе. Еще несколько десятков автомобилей оказались заблокированы на трассе. Массовое ДТП произошло возле поселка Чкалова.

По предварительным данным, у грузовика во время движения отказали тормоза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

