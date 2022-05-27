Спецназ через окно в многоэтажке ворвался в наркопритон в Москве

Спецназ с помощью альпинистского снаряжения взял штурмом квартиру наркоторговцев в Москве. Видео появилось в СМИ.

На кадрах видно, как бойцы, зависнув на высоте, выбивают окна специальными дубинками. Сообщается, что сама нарколаборатория располагалась на территории одного из дачных участков в Наро-Фоминске. Полиция задержала организатора и шесть сообщников, которые находились по разным адресам в столичном регионе.

В общей сложности было обнаружено более трех килограмм мефедрона. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.