Уголовное дело завели на финалистку "Мисс Россия", которая сбила ребенка в Хамовниках

Уголовное дело завели в отношении финалистки "Мисс Россия", которая сбила ребенка в Хамовниках.

Президент подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями.

В массовой вакцинации населения от оспы обезьян нет необходимости. Об этом завила ВОЗ.