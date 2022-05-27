На Новорязанском шоссе столкнулись 15 автомобилей

На Новорязанском шоссе столкнулись 15 машин. Пострадали три человека. Об этом заявили в ГИБДД.

Развязанная Западом экономическая война не помешает продолжению интеграции в ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Салют в честь Дня пограничника организуют 28 мая в Москве.

