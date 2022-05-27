Прокуратура заявила о гибели одного человека при пожаре на Котляковской улице

Прокуратура заявила о гибели одного человека при пожаре в производственном здании на Котляковской улице.

Ассортимент московского фестиваля "Рыбная неделя" не пострадал из-за введения санкций. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

На улицах Москвы из-за ливней дежурят 300 бригад Мосводостока. За сутки в городе выпало 50% месячной нормы осадков.